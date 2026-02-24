Diduga Tak Bisa Isi Pertalite, Oknum Polisi Aniaya Tiga Pegawai SPBU di Cipinang

JAKARTA – Seorang oknum polisi diduga melakukan penganiayaan terhadap tiga pegawai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Bekasi Timur Raya, Cipinang, Pulogadung, Jakarta Timur, pada Minggu 22 Februari 2026 malam.

Peristiwa tersebut terekam kamera pengawas (CCTV) dan memperlihatkan aksi pemukulan terhadap para petugas SPBU.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian bermula saat pelaku datang menggunakan mobil mewah dan hendak mengisi bahan bakar jenis Pertalite. Pelaku kemudian menunjukkan barcode kepada petugas SPBU sebagai syarat pembelian BBM subsidi.

Namun saat dilakukan pengecekan, barcode yang ditunjukkan tidak sesuai dengan data kendaraan yang digunakan. Petugas kemudian mengarahkan pelaku untuk mengisi bahan bakar jenis Pertamax.

Diduga tidak terima dengan penolakan tersebut, pelaku terlibat cekcok dengan petugas. Dalam adu mulut itu, oknum polisi tersebut diduga langsung memukul tiga pegawai SPBU hingga mengalami luka di bagian wajah dan rahang.