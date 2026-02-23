Kronologi 2 Bus Transjakarta Tabrakan di Cipulir, Salah Satu Pengemudi Sempat Tertidur

JAKARTA - Dua bus Transjakarta kecelakaan di'jalur langit' koridor 13 Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Polisi menyebutkan, salah satu pengemudi sempat tertidur saat mengemudi.

1. Kronologi Kecelakaan Transjakarta

Diketahui, kecelakaan ini melibatkan bus Transjakarta Bianglala dengan nomor polisi B 7136 SGA yang dikemudikan Yayan dan bus Mayasari Bhakti B 7353 TGC yang dikemudikan Arfan Sukoco.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani, menjelaskan kronologi singkat peristiwa yang terjadi di jalur yang tidak memiliki pembatas pada pukul 07.15 WIB tersebut.

"Yayan mengakui tertidur saat mengemudi. Akibatnya kendaraannya masuk jalur yang berlawanan sehingga terjadi tabrakan adu banteng," kata Ojo dalam keterangannya, Senin (23/2/2026).

Ia menyebutkan, peristiwa ini terjadi di Jalur Layang Koridor 13 yang menghubungkan Ciledug hingga Tendean. Dalam peristiwa ini, 23 orang penumpang dilaporkan mengalami luka-luka.

“Para penumpang yang luka dirawat di RS Sari Asih Ciledug, dan Bakti Mulya Slipi, 2 orang di antaranya mengalami patah tulang dirawat di RS Sari Asih Ciledug, korban MD (Meninggal dunia) tidak ada," ujar dia.

Terpisah, Kepala Departemen Humas & CSR Transjakarta, Ayu Wardhani memohon maaf atas adanya insiden yang melibatkan bus operator BMP 263 dan MYS 17100.