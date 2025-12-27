Korlantas Polri Sebut Korban Jiwa Kecelakaan Nataru Turun 23 Persen

Korlantas Polri Sebut Korban Jiwa Kecelakaan Nataru Turun 23 Persen (Okezone)

JAKARTA - Korlantas Polri mencatat angka kecelakaan lalu lintas (lalin) saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026 turun.

1. Korban Jiwa Turun

“Korban kecelakaan lalu lintas dengan fatalitas meninggal dunia turun sebesar 23,23 persen,” kata Kakorlantas Polri Agus Suryonugroho kepada awak media, Sabtu (27/12/2025).

Turunnya angka tersebut menjadi modal penting bagi jajaran kepolisian untuk terus meningkatkan pelayanan pada sisa waktu Operasi Nataru.

Korlantas Polri juga telah menyiapkan berbagai strategi pengamanan arus balik. Strategi ini baik di jalan tol, jalur arteri, penyeberangan, hingga kawasan wisata.

“Strategi pengamanan arus balik sudah disiapkan agar perjalanan masyarakat tetap aman, tertib, dan lancar,” ujar Agus.

(Erha Aprili Ramadhoni)