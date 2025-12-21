Mobil Senggol Motor di Ciledug Gara-Gara Pengendara Cekcok, 1 Tewas

JAKARTA - Kecelakaan melibatkan mobil boks dan sepeda motor terjadi di Jalan Ciledug Raya, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Minggu (21/12/2025). Akibatnya, satu orang berinisial MR (26) meninggal dunia dalam kejadian tersebut.

1. Mobil Senggol Motor

Kapolsek Pesanggrahan, AKP Seala Syah Alam menjelaskan, kejadian bermula saat mobil boks Daihatsu Gran Max yang dikemudikan MEP melaju dari arah timur ke barat di Jalan Ciledug Raya wilayah Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

“Sesampainya di depan pertigaan Jalan Kemajuan, (mobil boks-red) menyerempet kendaraan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai saudara DP dan berboncengan dengan MR yang melaju di depan kirinya kendaraan mobil barang Daihatsu Grand Max di jalan yang sama dan arah yang sama,” kata dia kepada wartawan, Minggu.

Akibatnya, penumpang atas nama MR pun meninggal dunia. Sementara satu orang lainnya terluka.

2. Pengendara Cekcok

Sebelum kecelakaan, kata Seala, kedua pengendara diduga terlibat cekcok dengan sopir mobil boks saat kedua kendaraan melaju beriringan di jalan tersebut.