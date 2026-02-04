Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemotor Tewas Usai Tabrakan dengan Jaklingko di Andara Jaksel

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |14:30 WIB
Pemotor Tewas Usai Tabrakan dengan Jaklingko di Andara Jaksel
Pemotor Tewas Usai Tabrakan dengan Jaklingko di Andara Jaksel
A
A
A

JAKARTA - Kecelakaan lalu lintas melibatkan angkot Jaklingko dan pengendara sepeda motor terjadi di Jalan Andara Raya, Cilandak, Jakarta Selatan. Pengendara motor meninggal dunia dalam peristiwa tersebut.

1. Motor Tabrak JakLingko

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani mengatakan, insiden tersebut pada Rabu (4/2/2026) sekira pukul 04.45 WIB pagi. Ia menerangkan, kejadian bermula ketika angkot Jaklingko yang dikemudikan pria W melaju dari selatan menuju utara.

"Sesampainya di lokasi, berbelok ke kanan atau ke timur kemudian bertabrakan dengan kendaraan sepeda motor Honda Vario nopol B 3009 UIO yang melaju dari arah utara ke arah selatan di jalan yang sama," kata Ojo dalam keterangannya, Rabu (4/2/2026).

Kecelakaan pun tak terelakkan. Pengendara motor berinisial MBA meninggal dunia. Sementara penumpangnya berinisial FF terluka.

“Pengendara sepeda motor bernama MBA mengalami luka di kepala dan meninggal dunia di TKP dan pemboncengnya yang bernama FF mengalami luka-luka serta kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas mengalami kerusakan," ujarnya.

Ojo menambahkan, pihaknya mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit mobil mikrotrans JakLingko B 2119 PG, satu lembar STNK kendaraan, satu lembar SIM A Umum atas nama Wasji, serta satu unit sepeda motor Honda Vario B 3009 UIO.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
