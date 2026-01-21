Mobil Boks Terguling Tabrak Separator Busway di Kebon Jeruk Jakbar

Mobil boks terguling di Kebon Jeruk, Jakarta Barat (Foto: TMC Polda Metro Jaya)

JAKARTA - Mobil boks Mitsubishi Colt terguling usai menabrak separator busway di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (21/1/2026) pagi. Mobil tampak ringsek parah.

"Kecelakaan mobil menabrak separator busway sebelum lampu merah Kebon Jeruk Jakbar arah Pasar baru," demikian informasi dari akun X TMC Polda Metro Jaya.

Badan mobil yang cukup besar hampir memenuhi seluruh lajur jalan. Lalu lintas pun sempat tersendat.

Petugas Laka Lantas yang dikerahkan melakukan evakuasi dengan menderek kendaraan tersebut. Saat ini, lalu lintas normal kembali.

Namun, belum diketahui penyebab kecelakaan tersebut.

(Arief Setyadi )