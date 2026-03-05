Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jatuh Usai Tabrak Separator, Pemotor Tewas Terlindas Transjakarta di Jakpus

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |15:42 WIB
Jatuh Usai Tabrak Separator, Pemotor Tewas Terlindas Transjakarta di Jakpus
Ilustrasi kecelakaan (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA – Seorang pengendara motor berinisial SP (23) tewas setelah terlibat kecelakaan dengan bus Transjakarta di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. SP meninggal setelah terjatuh dan masuk ke kolong bus Transjakarta.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani menjelaskan peristiwa itu terjadi pada Rabu 4 Maret 2026 pukul 23.30 WIB. Kejadian berawal saat bus Transjakarta yang dikemudikan RJ (48) melintas di Jalan Gunung Sahari.

“Saat sedang berjalan di lajur bus Transjakarta, tiba-tiba dari arah sebelah kiri jalan datang kendaraan sepeda motor Honda PCX NRKB B-3564-POR yang dikemudikan saudara SP menabrak pembatas jalan bus Transjakarta lalu terjatuh,” kata Ojo, Kamis (5/3/2026).

Ojo menambahkan, jarak antara SP yang terjatuh dengan bus yang dikemudikan RJ sangat dekat. SP kemudian terperosok masuk ke kolong bus hingga terlindas.

“Saudara RJ tidak dapat menghindar, dan pengendara sepeda motor yang dikemudikan SP masuk ke kolong kendaraan bus Transjakarta,” ujarnya.

Akibat kecelakaan itu, SP mengalami luka serius dan meninggal di lokasi kejadian. “Akibat dari kecelakaan tersebut, kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan, lalu pengemudi mengalami luka dan meninggal dunia di TKP," ujar Ojo.

Sementara itu, satu penumpang lain dari sepeda motor tersebut berinisial MG mengalami luka di kepala dan patah kaki sebelah kanan. “Penumpang kendaraan sepeda motor NRKB B-3564-POR dibawa ke RS Hermina Podomoro untuk mendapatkan perawatan dan pemeriksaan lebih lanjut,” kata Ojo.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
