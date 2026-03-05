Kapal Selam AS Tenggelamkan Kapal Iran, Serangan Torpedo Pertama sejak Perang Dunia II

WASHINGTON – Kapal selam Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) menenggelamkan kapal Iran dengan satu tembakan torpedo saat kapal fregat tersebut melintasi Samudra Hindia. Pentagon mengonfirmasi pada Rabu (4/3/2026) bahwa ini merupakan serangan torpedo pertama yang dilakukan oleh kapal selam AS sejak Perang Dunia II.

Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengonfirmasi serangan tersebut dalam konferensi pers di Pentagon mengenai Operasi Epic Fury, didampingi Ketua Kepala Staf Gabungan, Jenderal Dan Caine.

"Kemarin, di Samudra Hindia... sebuah kapal selam Amerika menenggelamkan kapal perang Iran yang mengira mereka aman di perairan internasional," ujar Hegseth melansir militarytimes.

"Sebaliknya, kapal itu ditenggelamkan oleh torpedo. Kematian yang senyap. Ini adalah penenggelaman kapal musuh pertama dengan torpedo sejak Perang Dunia II."

Identitas kapal selam penyerang cepat tersebut tidak diungkapkan, sesuai dengan prosedur keamanan operasional yang ketat terkait operasi bawah laut.