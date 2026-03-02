Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kemlu RI Siapkan Opsi Kedaruratan Lindungi WNI di Timur Tengah

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |07:39 WIB
Kemlu RI Siapkan Opsi Kedaruratan Lindungi WNI di Timur Tengah
Sekolah di Iran hancur akibat bom Israel (Foto: Tangkapan layar/Aljazeera)
JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI terus memantau ketat perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah pascaserangan terhadap Iran. Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di kawasan tersebut menjadi prioritas utama.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, menyampaikan koordinasi intensif terus dilakukan dengan seluruh Perwakilan RI di kawasan Timur Tengah guna memastikan kondisi WNI tetap terpantau dan tertangani dengan baik.

“Terkait koordinasi penanganan WNI/PMI di kawasan Timur Tengah, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di Timur Tengah terus memantau secara ketat perkembangan situasi keamanan pascaserangan terhadap Iran. Perlindungan WNI dan PMI di kawasan Timur Tengah merupakan prioritas utama,” ujar Heni, dikutip Senin (2/3/2026).

Heni mengatakan Direktorat Pelindungan WNI telah melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan seluruh Perwakilan RI di kawasan untuk memperoleh pembaruan data jumlah WNI, pembaruan kondisi riil di lapangan, serta langkah penanganan yang sedang dan akan dilakukan.

"Semua Perwakilan RI di kawasan juga telah menyampaikan imbauan kewaspadaan kepada WNI/PMI, memperkuat komunikasi dengan komunitas dan simpul WNI/PMI setempat, serta menyiapkan sejumlah opsi dalam menghadapi risiko kedaruratan jika diperlukan," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
