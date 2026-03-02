Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Trump Sebut Perang AS-Iran Bisa Berlangsung Empat Minggu

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |06:27 WIB
Trump Sebut Perang AS-Iran Bisa Berlangsung Empat Minggu
Presiden AS Donald Trump (Foto: Reuters)
A
A
A

WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan operasi militer terhadap Iran diperkirakan akan memakan waktu hingga empat minggu.

"Proses ini selalu direncanakan selama empat minggu. Kami memperkirakan akan memakan waktu sekitar empat minggu atau lebih," ungkapnya kepada Daily Mail seperti dilansir Aljazeera, Senin (2/3/2026).

"Meskipun Iran adalah negara yang besar dan kuat, proses ini akan memakan waktu empat minggu—atau bahkan kurang," tambah Trump.

Trump juga menyampaikan kepada surat kabar tersebut bahwa dirinya tetap terbuka untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan pihak Iran, namun ia tidak dapat memastikan apakah hal itu akan terjadi dalam waktu dekat.

"Saya tidak tahu. Mereka ingin berbicara, tetapi saya katakan, 'Kalian seharusnya berbicara minggu lalu, bukan minggu ini'."

Saat ini, perang AS-Israel dengan Iran terus memanas. Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan sejumlah tokoh dilaporkan tewas. Iran pun memastikan akan melakukan balas dendam atas tindakan pengecut itu.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204438/opini-MLk4_large.jpg
Empat Alasan Iran Menuntut Balas atas Syahidnya Ali Khamenei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/18/3204417/iran-fLya_large.jpg
Iran Bentuk Dewan Kepemimpinan Usai Ali Khamenei Gugur dalam Serangan AS-Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/18/3204413/israel_serang_teheran_iran-KJ4i_large.jpg
Israel Klaim Jatuhkan 1.200 Bom di Iran dalam Satu Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/18/3204281/iran-Owrn_large.jpg
Menlu Iran Pastikan Khamenei Masih Hidup di Tengah Serangan AS-Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/18/3204286/perang-ER6m_large.jpg
Rusia Peringatkan AS-Israel: Situs Nuklir di Iran Tak Boleh Jadi Target Serangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/18/3204287/perang-okTv_large.jpg
Sekolah Dibombardir Israel Tewaskan Puluhan Orang, Iran: Tak Akan Dibiarkan Tanpa Balasan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement