Trump Sebut Perang AS-Iran Bisa Berlangsung Empat Minggu

WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan operasi militer terhadap Iran diperkirakan akan memakan waktu hingga empat minggu.

"Proses ini selalu direncanakan selama empat minggu. Kami memperkirakan akan memakan waktu sekitar empat minggu atau lebih," ungkapnya kepada Daily Mail seperti dilansir Aljazeera, Senin (2/3/2026).

"Meskipun Iran adalah negara yang besar dan kuat, proses ini akan memakan waktu empat minggu—atau bahkan kurang," tambah Trump.

Trump juga menyampaikan kepada surat kabar tersebut bahwa dirinya tetap terbuka untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan pihak Iran, namun ia tidak dapat memastikan apakah hal itu akan terjadi dalam waktu dekat.

"Saya tidak tahu. Mereka ingin berbicara, tetapi saya katakan, 'Kalian seharusnya berbicara minggu lalu, bukan minggu ini'."

Saat ini, perang AS-Israel dengan Iran terus memanas. Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan sejumlah tokoh dilaporkan tewas. Iran pun memastikan akan melakukan balas dendam atas tindakan pengecut itu.

