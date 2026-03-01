Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Menlu Iran Pastikan Khamenei Masih Hidup di Tengah Serangan AS-Israel

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |04:02 WIB
Menlu Iran Pastikan Khamenei Masih Hidup di Tengah Serangan AS-Israel
Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei (Foto: Anadolu)
IRAN - Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei masih hidup. Hal itu dilontarkan dalam sebuah wawancara dengan NBC News seperti dikutip Aljazeera, Sabtu (28/2/2026).

Israel diketahui melancarkan serangan pada Sabtu di ibu kota Iran, Teheran. Kepulan asap membubung dari pusat kota, dengan serangan pertama terlihat terjadi di dekat kantor Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.

Amerika Serikat (AS) ikut serta dalam serangan tersebut, meskipun belum jelas sejauh mana keterlibatannya. Hal itu disampaikan seorang pejabat AS dan seseorang yang mengetahui operasi tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim untuk merinci operasi militer yang sensitif.

Araghchi menegaskan, terkait dengan pesan Presiden AS Donald Trump mengenai perubahan rezim di Iran disebut sebagai "misi yang mustahil". Pihaknya memastikan, saat ini tidak ada komunikasi dengan AS.

Ia menambahkan, jika Washington ingin berbicara, mereka tahu cara menghubungi pihak Iran. Namun, ia menekankan bahwa serangan harus dihentikan terlebih dahulu sebelum ada kemungkinan untuk berdialog.

Meski satu atau dua komandan tewas, menurutnya, sebagian besar pejabat Iran masih hidup.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
