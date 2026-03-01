Sekolah Dibombardir Israel Tewaskan Puluhan Orang, Iran: Tak Akan Dibiarkan Tanpa Balasan

IRAN - Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, menyatakan serangan terhadap sebuah sekolah dasar putri di Minab, sebuah kota di Provinsi Hormozgan, Iran selatan tidak akan dibiarkan tanpa balasan.

Menurut kantor berita pemerintah IRNA seperti dikutip Aljazeera, Sabtu (28/2/2026), korban tewas dalam serangan itu bertambah menjadi 53 siswi.

Araghchi menegaskan para korban seluruhnya adalah "anak-anak yang tidak berdosa."

Sementara Kepala Ilmu Kedokteran Hormozgan melaporkan sedikitnya 70 orang tewas dan lebih dari 90 lainnya luka-luka dalam serangan di Minab dan Jask, keduanya berada di Provinsi Hormozgan, Iran selatan. Informasi ini dilaporkan oleh kantor berita semi-pemerintah, Fars.

Sebelumnya dilaporkan, sebuah serangan menghantam sekolah dasar putri di Minab yang menewaskan lebih dari 50 orang.

Namun, hingga saat ini, angka-angka tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.

(Arief Setyadi )

