Arab Saudi Kutuk Iran, Sebut Langgar Kedaulatan Negara Teluk

RIYADH — Arab Saudi mengutuk keras apa yang digambarkan Riyadh sebagai pelanggaran otonomi beberapa negara Teluk dan regional oleh Iran, demikian diumumkan Kementerian Luar Negeri Kerajaan pada Jumat (27/2/2026).

Dalam pernyataan resmi, Kementerian mengecam apa yang disebutnya sebagai pelanggaran kedaulatan yang "terang-terangan" terhadap Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Kuwait, dan Yordania. Arab Saudi menyatakan solidaritas penuh dengan negara-negara tersebut serta dukungan untuk setiap tindakan yang mungkin mereka ambil.

Kerajaan memperingatkan konsekuensi serius dari pelanggaran otonomi negara dan pelanggaran hukum internasional yang berkelanjutan, menekankan bahwa tindakan tersebut mengancam keamanan dan stabilitas regional.

Arab Saudi juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk mengutuk tindakan Iran yang diduga dilakukan tersebut, serta mengambil langkah tegas untuk menghadapi pelanggaran yang merusak perdamaian dan stabilitas di kawasan.