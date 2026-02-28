Kedubes Iran Tanggapi Serangan AS dan Israel, Tegaskan Akan Ada Pembalasan

JAKARTA — Kedutaan Besar Iran di Jakarta mengecam serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap kota-kota di Republik Islam tersebut pada Sabtu (28/2/2026). Iran menyebut serangan itu sebagai pelanggaran integritas teritorial, hukum internasional, serta kedaulatan, dan menegaskan akan melakukan pembalasan sesuai haknya dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Serangan tersebut disebut menyasar lokasi-lokasi sipil dan infrastruktur vital di Teheran serta beberapa kota lainnya.

"Menanggapi agresi tersebut merupakan hak yang sah dan legitim Republik Islam Iran berdasarkan Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran akan menggunakan hak tersebut sepenuhnya dalam rangka mempertahankan integritas teritorial dan kedaulatan nasional Republik Islam Iran dengan memberikan respons yang tegas dan kuat terhadap agresi rezim Zionis Israel dan Amerika Serikat," demikian disampaikan Kedubes Iran dalam pernyataan kepada media, Sabtu (28/2/2026).

Iran menegaskan tanggung jawab PBB untuk mengambil tindakan atas agresi terang-terangan rezim Zionis terhadap Iran, seraya mencatat bahwa Israel dan AS telah berkali-kali melakukan pelanggaran hukum internasional serupa, yang disebut sebagai ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan regional maupun internasional.

Iran juga meminta Pemerintah dan rakyat Indonesia dari berbagai kalangan untuk secara tegas dan terbuka mengecam serangan Israel dan AS terhadap Iran ini.

(Rahman Asmardika)

