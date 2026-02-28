Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kedubes Iran Tanggapi Serangan AS dan Israel, Tegaskan Akan Ada Pembalasan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |15:35 WIB
Kedubes Iran Tanggapi Serangan AS dan Israel, Tegaskan Akan Ada Pembalasan
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA — Kedutaan Besar Iran di Jakarta mengecam serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap kota-kota di Republik Islam tersebut pada Sabtu (28/2/2026). Iran menyebut serangan itu sebagai pelanggaran integritas teritorial, hukum internasional, serta kedaulatan, dan menegaskan akan melakukan pembalasan sesuai haknya dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Serangan tersebut disebut menyasar lokasi-lokasi sipil dan infrastruktur vital di Teheran serta beberapa kota lainnya.

"Menanggapi agresi tersebut merupakan hak yang sah dan legitim Republik Islam Iran berdasarkan Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran akan menggunakan hak tersebut sepenuhnya dalam rangka mempertahankan integritas teritorial dan kedaulatan nasional Republik Islam Iran dengan memberikan respons yang tegas dan kuat terhadap agresi rezim Zionis Israel dan Amerika Serikat," demikian disampaikan Kedubes Iran dalam pernyataan kepada media, Sabtu (28/2/2026).

Iran menegaskan tanggung jawab PBB untuk mengambil tindakan atas agresi terang-terangan rezim Zionis terhadap Iran, seraya mencatat bahwa Israel dan AS telah berkali-kali melakukan pelanggaran hukum internasional serupa, yang disebut sebagai ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan regional maupun internasional.

Iran juga meminta Pemerintah dan rakyat Indonesia dari berbagai kalangan untuk secara tegas dan terbuka mengecam serangan Israel dan AS terhadap Iran ini.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/18/3204206//asap_terlihat_di_teheran_setelah_serangan_israel-C7gF_large.jpg
Trump Umumkan Operasi Tempur AS Dimulai, Ledakan Terdengar di 5 Kota Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/18/3204204//viral-5uJV_large.jpg
Perang Dimulai! AS Gabung Bersama Israel Mulai Bombardir Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/18/3204202//ilustrasi-YLS9_large.jpg
Sirene Berbunyi di Seluruh Israel Pasca Serangan ke Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/18/3204199//asap_terlihat_di_teheran_setelah_serangan_israel-B87n_large.jpg
BREAKING NEWS: Israel Lancarkan Serangan ke Iran, Ledakan Terlihat di Dekat Kantor Ayatollah Khamenei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3204091//heni_hamidah-hmBJ_large.jpg
Status Siaga 1 Iran Belum Dicabut, Kemlu Siapkan Opsi Evakuasi Darurat WNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/18/3203465//ilustrasi-7eVk_large.jpg
Trump Penasaran Iran Tak Juga Menyerah Hadapi Tekanan Militer AS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement