Okezone.com
HOME NEWS INTERNATIONAL

Perang Dimulai! AS Gabung Bersama Israel Mulai Bombardir Iran

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |14:42 WIB
Perang Dimulai! AS Gabung Bersama Israel Mulai Bombardir Iran
Perang Dimulai! AS Gabung Bersama Israel Mulai Bombardir Iran/AP
TEHERAN — Militer Amerika Serikat (AS) ikut serta dalam serangan udara ke Teheran, Iran. Sebelumnya Israel membombardir sejumlah tempat, Sabtu (28/2/2026). Belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam serangan ini.

Melansir Aljazeera, Kantor Berita Associated Press melaporkan bahwa serangan di ibu kota Iran terjadi di dekat kantor Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.

Menurut seorang pejabat, Khamenei tidak berada di Teheran dan saat ini telah dipindahkan ke lokasi yang aman.

Beberapa rudal telah menghantam Jalan Universitas dan daerah Jomhouri di Teheran Asap terlihat mengepul di kota itu, menurut seorang koresponden Al Jazeera di lapangan.

Belum jelas apakah Iran akan langsung membalas, tetapi mereka telah memperingatkan bahwa personel dan pangkalan militer Amerika yang tersebar di seluruh wilayah tersebut akan menjadi target pembalasan apa pun.

(Fahmi Firdaus )

