HOME NEWS INTERNATIONAL

5 Negara Bantu Israel "Redam" Ratusan Rudal dan Drone Iran, Hasilnya 99% Berhasil Dijatuhkan

Maruf El Rumi , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |17:58 WIB
5 Negara Bantu Israel
Israel menyiagakan pesawat untuk mengantisipasi serangan udara Iran di wilayah mereka. (Foto: Departemen Pertahanan Israel)
A
A
A

JERUSALEM - Serangan Iran terhadap Israel yang melibatkan ratusan rudal balistik dan drone tidak banyak menimbulkan kerusakan di wilayah negara zionis tersebut. Melemahnya serangan Iran itu disebut karena peran dari negara-negara ikut membantu Israel menjatuhkan ratusan rudal dan drone yang dikirim Iran, baik langsung atau tidak langsung.

Juru Bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari menyebut, Iran meluncurkan lebih dari 300 proyektil ke Israel, yang terdiri dari 170 drone, 30 rudal jelajah, dan 120 rudal balistik, dan 99% di antaranya telah dicegat oleh pertahanan udara. “Ini merupakan pencapaian strategis yang sangat signifikan,” ujarnya dikutim times of Israel.

Setidaknya ada lima negara yang disebut Hagari ikut membantu mencegat serangan besar-besaran drone yang ditembakkan Iran ke Israel. Hagari mengkonfirmasi pada Minggu pagi bahwa Prancis juga terlibat dalam pertahanan Israel.

Meski, Hagari tidak memiliki rincian pasti apakah jet Prancis telah menembak jatuh salah satu rudal yang diluncurkan Iran. “Prancis memiliki teknologi, jet, radar yang sangat bagus – dan saya tahu mereka berkontribusi dalam patroli wilayah udara,” katanya.

Halaman:
1 2
      
