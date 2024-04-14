Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

DK PBB Gelar Rapat Darurat Bahas Serangan Besar-besaran Iran ke Israel

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |14:32 WIB
DK PBB Gelar Rapat Darurat Bahas Serangan Besar-besaran Iran ke Israel
Foto: Reuters.
A
A
A

NEW YORK - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan mengadakan pertemuan darurat pada Minggu (14/4/2024) untuk membahas serangan pesawat nirawak atau drone dan rudal Iran terhadap Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya, kata presiden badan tersebut.

Pertemuan tersebut rencananya akan diadakan pada pukul 16.00 waktu setempat, Minggu dan atas permintaan Israel, kata juru bicara Malta, yang memegang jabatan presiden bergilir bulan ini, kepada media, Sabtu (13/4/2024) malam waktu setempat.

Utusan Israel untuk PBB, dalam suratnya kepada presiden Dewan Keamanan, menyebut serangan udara Iran itu sebagai "pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan Israel."

“Hari ini, Iran melancarkan serangan langsung dari dalam wilayahnya lebih dari 200 (drone), rudal jelajah dan rudal balistik ke arah Israel,” tulis Duta Besar Israel Gilad Erdan sebagaimana dilansir dari VOA Indonesia.

“Serangan tersebut merupakan eskalasi yang serius dan berbahaya.”

Erdan menuntut agar Dewan Keamanan “mengutuk Iran atas pelanggaran berat ini” dan menetapkan Korps Garda Revolusi Islam (Islamic Revolutionary Guard Corp/IRGC), angkatan bersenjata yang membela pemerintah revolusioner Teheran, sebagai organisasi teroris.

Halaman:
1 2
      
