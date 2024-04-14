Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Diserang Iran, Israel Mengadu ke AS dan Minta PBB Kutuk Serangan

Maruf El Rumi , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |08:44 WIB
Diserang Iran, Israel Mengadu ke AS dan Minta PBB Kutuk Serangan
Tangkapan layar memperlihatkan serangan Iran terhadap Israel.
A
A
A

TEL AVIV - Mendapat serangan balasan dari Iran, membuat Israel langsung mencari simpati dunia internasional. Pemerintah negara zionis tersebut mengadu ke sekutu terdekat mereka, Amerika Serikat (AS) dan meminta Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) agar mengutuk serangan tersebut.

Menteri Pertahanan Yoav Gallant langsung melakukan kontak dengan mitranya dari Amerika Serikat, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin, menyusul serangan Iran terhadap Israel, kata kantor Gallant.

Gallant “memberi tahu Menteri Pertahanan tentang tindakan pertahanan Israel terhadap serangan Iran,” kata kantornya. Secara khusus, Gallant juga berterima kasih kepada Austin karena berdiri di sisi Israel, dan “menekankan bahwa lembaga pertahanan mempertahankan kesiapan maksimum terhadap upaya serangan lebih lanjut.”

Selain ke AS, melalui Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan menuntut Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk Iran atas serangannya terhadap Israel malam ini. “Iran telah melanggar piagam PBB dan menunjukkan bahwa hal itu merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan global. Dimana suaramu?? Dimana kecamanmu?? Bangun!!!" tweet Erdan dikutip dari times of Israel

