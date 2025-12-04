Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

DPR Singgung Menteri Filipina Mundur karena Gagal Atasi Banjir di Depan Raja Juli

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |17:15 WIB
DPR Singgung Menteri Filipina Mundur karena Gagal Atasi Banjir di Depan Raja Juli
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, memberi contoh dua menteri di Filipina mundur dari jabatan akibat gagal menangani banjir. Menurutnya, tak salah bila sikap itu ditiru oleh menteri di Indonesia yang gagal menangani banjir di Sumatera.

Hal itu diungkapkan Rahmat saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI yang dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

"Saya pernah membaca yah tanggal kemarin, itu tanggal 18 November itu kabinetnya Pak Ferdinand Marcos di Filipina, mereka itu banjir penyebabnya,’’ujarnya.

‘’Tapi gentleman dua menterinya mengundurkan diri karena merasa menganggap tidak mampu mengatasi itu," lanjut Rahmat.

Oleh karena itu, bukan suatu sikap yang salah bila ada menteri di Kabinet Merah Putih mundur akibat gagal mengatasi banjir Sumatera. Menurutnya, itu merupakan sikap mulia.

"Jadi bukan sesuatu yang salah juga kalau menteri yang tidak sanggup mengatasi ini mundur juga. Itu adalah tugas yang mulia menurut saya," tegasnya.

(Fahmi Firdaus )

      
