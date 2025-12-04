Menhut Kerahkan Drone Cari Sumber Kayu Gelondongan di Banjir Sumatera

JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melakukan investigasi untuk mencari asal-usul kayu gelondongan yang terseret hanyut dalam banjir dan longsor di Sumatera. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan drone untuk melacak jejak kayu gelondongan tersebut.

Hal itu diungkapkan Raja Juli saat Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025). Ia berkata, pihaknya telah melakukan susur sungai melalui drone untuk memantau jalur DAS terdampak guna menelusuri kayu gelondongan itu.

"Saat ini kami telah melakukan susur sungai melalui drone untuk memantau jalur DAS terdampak yang dilewati material kayu tersebut. Nanti kalau dilihat gambarnya, kita coba susuri di mana terjadi longsor, di mana kemungkinan-kemungkinan kayu itu berasal. Ini juga akan menjadi data pendukung awal untuk kemudian kita mencari di mana sebenarnya asal kayu tersebut," kata Raja Juli.

Raja Juli mengaku akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk membahas kayu gelondongan tersebut.

"Jadi nanti MoU kami dengan Kepolisian Republik Indonesia ini akan diintegrasikan dengan PKH, sekali lagi untuk sesegera mungkin membuktikan atau menemukan asal-usul kayu tersebut. Kami berharap segera dapat menyelesaikan. Bila ditemukan ada unsur pidana, maka kami tindaklanjuti dengan proses penegakan hukum setegas-tegasnya," imbuhnya.

(Arief Setyadi )