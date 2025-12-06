Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Genset Raksasa Dikirim ke RSUD Takengon Pakai Heli, Pulihkan Layanan Kesehatan di Aceh

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |16:51 WIB
Genset Raksasa Dikirim ke RSUD Takengon Pakai Heli, Pulihkan Layanan Kesehatan di Aceh
BNPB kirim genset raksasa pakai heli ke RSUD Takengon Aceh (Foto: Ist)
A
A
A

TAKENGON — Helikopter Sikorsky milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengirim genset 250 kWh untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Takengon, Aceh Tengah. Helikopter Sikorsky berangkat dari Lanud Sultan Iskandar Muda (SIM) pada Sabtu (6/12/2025). 

Para personel BNPB dan TNI AU bergerak cepat memastikan tali sling terpasang sempurna pada genset raksasa berwarna merah-hitam. Operasi ini membutuhkan presisi tinggi karena berat genset yang diangkut mencapai 2,5 ton.

Setelah sistem pengamanan dipastikan, helikopter mulai mengangkat genset secara perlahan. Genset terangkat dari tanah, sempat bergoyang tipis sebelum stabil di udara. Kemudian helikopter terus naik hingga mencapai ketinggian aman sebelum melaju ke arah pegunungan Aceh Tengah untuk menjalankan misi pengiriman.

Genset berukuran besar tersebut menjadi kebutuhan vital di tengah kondisi krisis, mengingat rumah sakit rujukan di Aceh Tengah harus tetap menjalankan layanan darurat, operasi medis, dan ruang perawatan yang penting bagi korban luka banjir serta warga sekitar.

Pengiriman genset 250 kWh ini diprioritaskan untuk menopang ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan operasi, unit perawatan intensif, ruang rawat korban bencana, peralatan medis berdaya listrik tinggi, serta sistem komunikasi darurat rumah sakit.

BNPB menyampaikan langkah ini merupakan bagian dari strategi percepatan pemulihan di wilayah yang masih terisolasi. Pengiriman melalui udara dilakukan karena jalur darat menuju Takengon tertutup di beberapa titik akibat terjangan banjir dan timbunan longsor.

Dalam operasi ini, BNPB berkoordinasi langsung dengan Lanud SIM, TNI AU, serta tim SAR gabungan untuk memastikan keamanan jalur terbang, titik pendaratan, dan penyaluran logistik ke fasilitas kesehatan yang membutuhkan.

