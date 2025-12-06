Advertisement
Bantuan ke Sumbar Dikebut, Dapur Umum Siapkan 239.898 Bungkus Makan per Hari

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |15:23 WIB
Bantuan ke Sumbar Dikebut, Dapur Umum Siapkan 239.898 Bungkus Makan per Hari
Bantuan untuk korban banjir Sumatera Barat (Foto: Dok/Binti M)
A
A
A

JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan BNPB, TNI, Polri, BPBD, serta pemerintah daerah mempercepat upaya distribusi buffer stock logistik, pengoperasian dapur umum, hingga penyiapan tambahan bantuan untuk penanganan bencana banjir di sejumlah wilayah di Sumatera Barat (Sumbar).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan pemerintah akan memenuhi kebutuhan dasar para korban bencana. “Yang penting warga selamat dan kebutuhan pokoknya terpenuhi. Kami bersama daerah terus bergerak supaya bantuan tidak terlambat,” ujar Gus Ipul, Sabtu (6/12/2025).

Buffer stock telah disalurkan dari Gudang Dinas Sosial Provinsi Sumbar ke Kabupaten Padang Pariaman, Pasaman Barat, dan Pesisir Selatan, serta dari Gudang Regional Barat Palembang ke Dinas Sosial Provinsi Sumbar.

Berdasarkan pembaruan per 5 Desember, bantuan yang sudah tersalur mencakup beras reguler sebanyak 4.400 kg, makanan siap saji 5.758 paket, lauk pauk siap saji 3.000 paket, makanan anak 3.480 paket, dan family kit 1.180 paket.

Selain itu, terdapat pula kids ware 850 paket, sandang dewasa 100 paket, kasur 1.435 lembar, selimut 1.125 lembar, tenda gulung 1.230 lembar, tenda keluarga 40 unit, tenda pengungsi/serbaguna 10 unit, serta empat set dapur umum lapangan (Dumlap) yang digunakan untuk memperkuat layanan kedaruratan. Layanan dapur umum/dapur mandiri telah beroperasi di Kabupaten Pasaman Barat, Padang Pariaman, dan Agam.

Melalui mekanisme belanja langsung oleh dinas sosial daerah, dapur umum tersebut telah melayani sekitar 16.365 jiwa dengan kapasitas penyajian mencapai 239.898 bungkus per hari. Upaya ini memastikan kebutuhan makan penyintas dapat terpenuhi selama masa darurat.

Dalam waktu dekat, Kemensos juga akan merealisasikan tambahan penguatan buffer stock untuk Dinas Sosial Provinsi Sumbar. Bantuan ini terdiri dari lauk pauk siap saji A2025 sebanyak 3.000 paket, makanan siap saji B2025 sebanyak 5.000 paket, makanan anak 2025 sebanyak 600 paket, makanan anak A2025 sebanyak 2.400 paket, family kit B2025 sebanyak 1.000 paket, kids ware 2025 sebanyak 600 paket, sandang dewasa 2025 sebanyak 100 paket, serta selimut 2025 sebanyak 1.000 lembar dan kasur 2025 sebanyak 1.200 lembar.

