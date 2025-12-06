Pascabanjir, Gubernur Mahyeldi: Sumbar Tak Lagi Terisolir dan Bantuan Tersalurkan

JAKARTA — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah, memastikan seluruh wilayah terdampak banjir di provinsi tersebut sudah dapat diakses. Meski, sebagian masih terbatas pada kendaraan roda dua, helikopter, dan pesawat kecil.

Dengan tersambungnya akses tersebut, Pemerintah Provinsi Sumbar dapat mempercepat pengiriman bantuan logistik ke daerah terdampak bencana. “Alhamdulillah, saat ini seluruh wilayah sudah dapat diakses. Tidak ada lagi daerah yang terisolasi,” ujar Mahyeldi, Sabtu (6/12/2025).

Ia menjelaskan, kondisi jalan di sejumlah wilayah pun mulai pulih. Beberapa ruas jalan yang sempat tertutup longsor kini sudah bisa dilalui.

“Dari hasil tinjauan lapangan, jalur menuju Maninjau dan Agam sudah bisa dilewati sepeda motor. Begitu juga dengan jalur Lembah Anai yang kini mulai terbuka,” tuturnya.

Namun, sejumlah titik masih dalam tahap perbaikan akibat jembatan rusak dan longsor berat, terutama di Kabupaten Pesisir Selatan dan Tanah Datar. Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan penanganan darurat di berbagai lokasi terdampak.

Mahyeldi menuturkan, layanan dasar seperti listrik dan air bersih juga berangsur normal kembali. Petugas PLN masih melakukan perbaikan jaringan di sejumlah wilayah, antara lain di Agam, Maninjau, Bayang, dan sebagian daerah di Lima Puluh Kota.