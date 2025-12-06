Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pascabanjir, Gubernur Mahyeldi: Sumbar Tak Lagi Terisolir dan Bantuan Tersalurkan

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |09:42 WIB
Pascabanjir, Gubernur Mahyeldi: Sumbar Tak Lagi Terisolir dan Bantuan Tersalurkan
Banjir di Agam, Sumatera Barat (Foto: Dok BNPB)
A
A
A

JAKARTA — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah, memastikan seluruh wilayah terdampak banjir di provinsi tersebut sudah dapat diakses. Meski, sebagian masih terbatas pada kendaraan roda dua, helikopter, dan pesawat kecil.

Dengan tersambungnya akses tersebut, Pemerintah Provinsi Sumbar dapat mempercepat pengiriman bantuan logistik ke daerah terdampak bencana. “Alhamdulillah, saat ini seluruh wilayah sudah dapat diakses. Tidak ada lagi daerah yang terisolasi,” ujar Mahyeldi, Sabtu (6/12/2025).

Ia menjelaskan, kondisi jalan di sejumlah wilayah pun mulai pulih. Beberapa ruas jalan yang sempat tertutup longsor kini sudah bisa dilalui. 

“Dari hasil tinjauan lapangan, jalur menuju Maninjau dan Agam sudah bisa dilewati sepeda motor. Begitu juga dengan jalur Lembah Anai yang kini mulai terbuka,” tuturnya.

Namun, sejumlah titik masih dalam tahap perbaikan akibat jembatan rusak dan longsor berat, terutama di Kabupaten Pesisir Selatan dan Tanah Datar. Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan penanganan darurat di berbagai lokasi terdampak.

Mahyeldi menuturkan, layanan dasar seperti listrik dan air bersih juga berangsur normal kembali. Petugas PLN masih melakukan perbaikan jaringan di sejumlah wilayah, antara lain di Agam, Maninjau, Bayang, dan sebagian daerah di Lima Puluh Kota.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/340/3187956/banjir-A5Hg_large.jpg
Angin Kencang dan Banjir Terjang Jawa Timur, Puluhan Rumah Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187905/polri-AOXi_large.jpg
Kapolri Instruksikan Personel Gerak Cepat Usut Tuntas Gelondongan Kayu di Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187901/bencana_sumatera-MInK_large.jpg
Bencana di Sumatera, Satgas PKH Kejagung Diminta Sikat Mafia Pembalakan Liar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187894/dpr-rHz8_large.jpg
Bentuk Panja Alih Fungsi Lahan, DPR Sikat Dalang Kayu Gelondongan Meski Dibekingi Jenderal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187892/bencana_sumatera-B1y4_large.jpg
Jalur Darat ke Aceh Tamiang Bisa Ditembus, Penyaluran Logistik-BBM Dikebut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187868/banjir-xSGg_large.jpg
Tangani Banjir Sumatera, 30.151 Prajurit TNI dan Puluhan Alutsista Diterjunkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement