HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jalan Daan Mogot Terendam Banjir, Ketinggian Air Capai 50 Cm

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |14:45 WIB
Jalan Daan Mogot Terendam Banjir, Ketinggian Air Capai 50 Cm
Jalan Daan Mogot Terendam Banjir, Ketinggian Air Capai 50 Cm (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat, terendam banjir usai diguyur hujan sejak Sabtu (7/3/2026) malam. Ketinggian air mencapai 50 cm pada Minggu (8/3/2026). 

Akibatnya, sejumlah pengendara sepeda motor terpaksa mendorong kendaraannya guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 

Beberapa dari mereka terlihat nekat untuk mengendarai sepeda motornya menerjang banjir yang ada. 

Berdasarkan informasi, banjir sudah menjadi langganan di kawasan tersebut jika hujan deras datang. 

Terlebih, lokasi jalan berdampingan dengan Kali Mookervart. Ini membuat luapan sungai tersebut dengan mudah merambah jalur tersebut. 

Halaman:
1 2
      
