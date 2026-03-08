Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Underpass Mampang Prapatan Jaksel Lumpuh Terendam Banjir

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |12:41 WIB
Underpass Mampang Prapatan Jaksel Lumpuh Terendam Banjir
Underpass Mampang Prapatan Jaksel Lumpuh Terendam Banjir (Puteranegara Batubara)
A
A
A

JAKARTA - Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya membuat beberapa titik banjir. Salah satu titik banjir adalah Underpass Mampang Prapatan, Jakarta Selatan (Jaksel). 

Berdasarkan pantauan, Minggu (8/3/2026), jalur bawah penghubung Jakarta Selatan itu lumpuh atau tak bisa dilewati pengendara. Underpass ini merupakan akses utama untuk warga yang dari Jakarta Selatan menuju Jakarta Pusat atau sekitarnya. 

Hingga saat ini, underpass masih terpantau banjir. Sejumlah petugas berusaha membuang air agar jalan tersebut bisa dilalui warga. 

Banjir merendam di kedua arah. Bahkan, underpass ini sempat terendam hingga 100 sentimeter (Cm). 

Saat ini, petugas mengerahkan dua unit alat penyedot air di lokasi itu. Debit air pun berangsur surut. 

Sementara itu, BPBD Jakarta hingga pukul 12.00 WIB melaporkan masih terdapat 148 RT dan 20 Jalan tergenang. Ketinggian air beragam mulai dari 10 sampai 40 cm.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/338/3205690/pintu_air_manggarai-hkQB_large.jpg
Hujan Deras Guyur Jakarta, Pintu Air Manggarai Berstatus Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/338/3205689/banjir_di_benhil_jakpus-jATh_large.jpg
Banjir 60 Cm Rendam Benhil Jakpus, Petugas Kerahkan Perahu Karet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/338/3205679/banjir_di_jaktim-eFgz_large.jpg
147 RT di Jakarta Terendam Banjir Siang Ini, Terbanyak Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/338/3205636/banjir-TfzY_large.jpg
Hujan Guyur Jakarta sejak Semalam, 38 RT dan 13 Jalan Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/337/3205035/banjir-mUdL_large.jpg
Pemicu Banjir Garoga Sumut Disebut Akibat Curah Hujan Ekstrem 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/340/3205025/banjir-aeMv_large.jpg
Banjir Terjang Magelang, 1 Orang Tewas dan 4 Hilang Terseret Arus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement