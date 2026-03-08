Underpass Mampang Prapatan Jaksel Lumpuh Terendam Banjir

JAKARTA - Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya membuat beberapa titik banjir. Salah satu titik banjir adalah Underpass Mampang Prapatan, Jakarta Selatan (Jaksel).

Berdasarkan pantauan, Minggu (8/3/2026), jalur bawah penghubung Jakarta Selatan itu lumpuh atau tak bisa dilewati pengendara. Underpass ini merupakan akses utama untuk warga yang dari Jakarta Selatan menuju Jakarta Pusat atau sekitarnya.

Hingga saat ini, underpass masih terpantau banjir. Sejumlah petugas berusaha membuang air agar jalan tersebut bisa dilalui warga.

Banjir merendam di kedua arah. Bahkan, underpass ini sempat terendam hingga 100 sentimeter (Cm).

Saat ini, petugas mengerahkan dua unit alat penyedot air di lokasi itu. Debit air pun berangsur surut.

Sementara itu, BPBD Jakarta hingga pukul 12.00 WIB melaporkan masih terdapat 148 RT dan 20 Jalan tergenang. Ketinggian air beragam mulai dari 10 sampai 40 cm.



(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.