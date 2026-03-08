Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Deras Guyur Jakarta, Pintu Air Manggarai Berstatus Waspada

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |12:34 WIB
Hujan Deras Guyur Jakarta, Pintu Air Manggarai Berstatus Waspada
Hujan Deras Guyur Jakarta, Pintu Air Manggarai Berstatus Waspada (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jakarta diguyur hujan deras sejak semalam. Sejumlah wilayah masih dilaporkan tergenang banjir hingga Minggu (8/3/2026) siang ini.

Pintu air Manggarai, Menteng, Jakarta Pusat sampai saat ini masih berstatus waspada. Debit air mencapai 800 sentimeter (cm). 

Debit air diperkirakan masih bakal terus naik jika Jakarta masih diguyur hujan dengan intensitas tinggi. 

Dalam kondisi normal, debit air di pintu air Manggarai hanya mencapai 670 cm. 

Dengan adanya status itu, masyarakat yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung diminta waspada akan potensi luapan air yang bisa sewaktu-waktu terjadi. 
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

