Banjir Landa 3 Wilayah di Bali, Puluhan Warga Terdampak

JAKARTA - Banjir menerjang wilayah Provinsi Bali pada Selasa (24/2/2026) setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur sejumlah daerah. Peristiwa ini berdampak pada wilayah Kabupaten Tabanan, Kota Denpasar, dan Kabupaten Badung.

Berdasarkan laporan yang dihimpun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Kabupaten Tabanan banjir terjadi di Kecamatan Kediri, tepatnya di Kelurahan Kediri.

“Sebanyak 3 kepala keluarga atau 20 jiwa terdampak dan masih dalam proses pendataan,” ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/2/2026).

Di Kota Denpasar, banjir melanda empat kecamatan, yaitu Denpasar Timur, Denpasar Utara, Denpasar Selatan, dan Denpasar Barat.

“Data korban terdampak masih dalam pendataan oleh petugas di lapangan,” kata Abdul.

Di Kabupaten Badung, banjir terjadi di Kecamatan Kuta yang meliputi Kelurahan Seminyak dan Kelurahan Legian, serta Kecamatan Kuta Selatan di Kelurahan Jimbaran. Jumlah korban terdampak di wilayah ini juga masih didata.

Abdul mengatakan, selain berdampak pada warga, beberapa unit rumah dan akses jalan dilaporkan terdampak di tiga wilayah tersebut. Rincian kerugian material masih dalam proses asesmen.

“BPBD Kabupaten Tabanan, BPBD Kota Denpasar dan BPBD Kabupaten Badung telah berkoordinasi dengan instansi terkait, melakukan asesmen, evakuasi warga terdampak serta pompanisasi guna mempercepat surutnya genangan,” katanya.