Waspada! Banjir Rob Intai 12 Wilayah Pesisir Utara Jakarta Sepekan ke Depan

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengimbau 12 wilayah di Jakarta Utara untuk mewaspadai potensi banjir rob. Berdasarkan prediksi BMKG, banjir rob akan melanda Jakarta mulai 25 Februari–1 Maret 2026.

"Waspada banjir pesisir Provinsi DKI Jakarta. Periode: 25 Februari–1 Maret 2026," tulis poster yang diunggah akun Instagram @bpbddkijakarta, Rabu (25/2/2026).

Dijelaskan akun tersebut, fenomena banjir rob disebabkan pasang maksimum air laut yang terjadi bersamaan dengan Perigee. Fenomena itu berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir di wilayah pesisir utara Jakarta.

"Puncak Pasang Maksimum terjadi pukul 05.00–09.00 WIB," sambungnya.

BPBD pun mengimbau warga meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca dan kondisi air laut serta menghindari aktivitas di daerah pesisir yang berisiko terdampak banjir rob, terutama saat air pasang.