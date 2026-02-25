Prabowo Lanjutkan Kunjungan Kerja ke Yordania Usai dari Inggris

JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto, melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya ke Yordania setelah menyelesaikan agenda penting di London, Inggris. Prabowo dijadwalkan bertemu Raja Abdullah II bin Al Hussein.

1. Kunjungan ke Yordania

Kunjungan ini juga memiliki makna khusus karena 2026 menandai 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Yordania.

Sebelumnya, Presiden Prabowo melakukan kunjungan kerja ke Washington DC, Amerika Serikat. Di sana, Kepala Negara menghadiri pertemuan perdana Board of Peace (BoP) pada Kamis (19/2/2026) waktu setempat. Dalam forum tersebut diumumkan bahwa Indonesia akan menjabat sebagai Wakil Komandan International Stabilization Force (ISF), pasukan stabilisasi Gaza.

Masih di Washington DC, Presiden Prabowo bersama Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menandatangani perjanjian dagang timbal balik atau Agreement on Reciprocal Trade antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kesepakatan ini diharapkan memperkuat hubungan ekonomi kedua negara secara lebih setara dan saling menguntungkan.

Setelah dari Amerika Serikat, Presiden Prabowo bertolak ke London. Pada Senin (23/2/2026), Kepala Negara menyaksikan penandatanganan perjanjian kerangka kerja antara Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia (BPI Danantara) dan Arm Limited, perusahaan teknologi global berbasis di Inggris.

Selanjutnya, Presiden Prabowo tiba di Bandara Militer Marka, Amman, Kerajaan Yordania Hasyimiah, pada Selasa (24/2/2026) sekitar pukul 20.00 waktu setempat. Kedatangan Kepala Negara bertujuan mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Yordania yang telah terjalin selama puluhan tahun.