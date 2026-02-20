Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Trump Apresiasi Rencana Pengiriman TNI ke Gaza untuk Perdamaian

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |06:21 WIB
Trump Apresiasi Rencana Pengiriman TNI ke Gaza untuk Perdamaian
Presiden AS Donald Trump apresiasi rencana pengiriman TNI ke Gaza untuk perdamaian (Foto: Biro Pers Setpres)
WASHINGTON DC — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan apresiasi kepada Indonesia atas kontribusi nyata dalam upaya menjaga gencatan senjata dan mendorong perdamaian berkelanjutan di Gaza.

Pernyataan tersebut disampaikan Trump dalam pertemuan perdana Board of Peace, Kamis (19/2/2026), yang membahas peran negara-negara di dunia dalam mewujudkan perdamaian di kawasan tersebut.

Trump menegaskan keterlibatan negara-negara dalam forum itu tidak berhenti pada dukungan finansial semata. Sejumlah negara, termasuk Indonesia, disebut berkomitmen untuk berkontribusi lebih jauh dengan menyiapkan personel guna membantu menjaga stabilitas dan perdamaian agar dapat terwujud secara jangka panjang di wilayah konflik.

“Negara-negara yang hadir di sini hari ini tidak hanya memberikan kontribusi dana. Beberapa juga berkomitmen mengirimkan personel untuk membantu menjaga gencatan senjata dan mengamankan perdamaian yang benar-benar berkelanjutan,” ujar Trump.

Menurutnya, upaya perdamaian di Gaza tidak boleh bersifat sementara atau simbolik. Ia menekankan pentingnya komitmen jangka panjang agar konflik tidak kembali pecah dalam waktu singkat.

