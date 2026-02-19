Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Perburuan Kahar Muzakkar, Pemberontak yang Disebut-sebut Kebal dan Bisa Hilang

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |03:30 WIB
Kisah Perburuan Kahar Muzakkar, Pemberontak yang Disebut-sebut Kebal dan Bisa Hilang
Kisah Kahar Muzzakar (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Menjelang akhir Ramadhan, tepatnya 2 Februari 1965, empat kompi dari Batalyon Infanteri 330/Para Kujang I Kodam Siliwangi dikerahkan dalam Operasi Kilat untuk mengepung kawasan hutan di sekitar Sungai Lasolo, Sulawesi Tenggara. Di wilayah inilah Abdul Kahar Muzakkar, tokoh pemberontak yang paling diburu pemerintah, terdeteksi keberadaannya.

Yonif 330/Para Kujang I berada di bawah komando Mayor Yogie S Memet dan diperbantukan Kodam Hasanuddin yang dipimpin Kolonel M Jusuf. Operasi pengepungan terhadap Kahar dipimpin Kolonel Solichin GP.

Operasi Kilat juga melibatkan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD). Keterlibatan pasukan elite Baret Merah ini dimaksudkan untuk mempersempit peluang pelarian Kahar beserta pengikutnya.

Seluruh akses di sekitar gunung yang menjadi tempat persembunyian pemimpin Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) Sulawesi Selatan itu dikepung.

Kahar Muzakkar disebut memiliki kesaktian, konon mampu menghilang dan kebal terhadap peluru. “Tepat pukul 04.00 subuh, satu peleton pasukan Kujang I mulai bergerak melakukan penyusupan senyap hingga jarak sangat dekat tanpa diketahui lawan,” kata Iwan Santosa dan EA Negara dalam buku ‘Kopassus untuk Indonesia: Profesionalisme Prajurit Kopassus’, dikutip Rabu (18/2/2026).

Perjalanan Kahar hingga menjadi buronan negara berlangsung panjang. Pria dengan nama kecil La Domeng itu mulai menempuh jalan pemberontakan sejak 1952 dengan bergabung ke DI/TII bentukan SM Kartosoewirjo.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/337/3195550/tni-M2ap_large.jpg
Pelibatan TNI Tangani Terorisme Bentuk Kesiapan Pertahanan dan Penegakan Kedaulatan Negara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194152/densus_88-C4EG_large.jpg
Komunitas The True Crime Community Tumbuh Sporadis, Kumpulkan Anak dengan Kriteria Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3194126/terorisme-125e_large.jpg
Densus 88 Bongkar 2 Siswa di Komunitas TCC: Pamer Gunakan Senjata hingga Rakit Bom
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3194116/terorisme-Y5aO_large.jpg
Aksi Penikaman Bocah di Moscow Ternyata Terinspirasi Ledakan SMAN 72
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192856/dj_donny-tV1K_large.jpg
DJ Donny Lapor Polisi Usai Diteror Bangkai Ayam dan Bom Molotov
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192726/teroris-ghkc_large.jpg
Densus 88 Gulung Jaringan Radikalisme pada Anak dengan Rekrutmen Online Libatkan 5 Teroris
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement