Jenderal Kopassus Tegaskan Komitmen TNI dalam Setiap Penanganan Bencana

JAKARTA – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) pascabencana Sumatera menggelar rapat koordinasi dengan DPR RI di ruang Pustaka Loka Gedung Nusantara IV Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu, (18/2/2026).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad didampingi Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal dan Saan Mustopa.

Dalam paparannya, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menyampaikan, TNI terus menunjukkan komitmen aktif dan berkelanjutan dalam setiap tahapan penanganan bencana, mulai dari tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Keterlibatan TNI tidak bersifat temporer, melainkan berkesinambungan sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat,” tegasnya.

Wakil Ketua 1 Satgas PRR ini menambahkan, hingga saat ini TNI tetap terus mengerahkan personel dan alutsista untuk membantu penanganan berbagai bencana, termasuk banjir yang terjadi dalam waktu terakhir di sejumlah wilayah.

“Dukungan tersebut mencakup evakuasi masyarakat, distribusi bantuan logistik, serta pemulihan infrastruktur dasar guna mempercepat normalisasi kehidupan warga terdampak,”ujarnya.

Jenderal Kopassus Bintang 3 ini melanjutkan, TNI juga terlibat aktif dalam berbagai satuan tugas yang berperan langsung dalam percepatan pemulihan, antara lain Satgas Jembatan yang berfokus pada pembangunan dan perbaikan akses penghubung, Satgas Koala dengan fokus pekerjaan pada normalisasi sungai.

“Serta berbagai satuan tugas lain yang menangani pembersihan lumpur, pembukaan akses jalan, pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap), hingga dukungan program pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Keterlibatan menyeluruh tersebut, merupakan wujud nyata kehadiran negara melalui TNI yang senantiasa berpihak pada kepentingan rakyat.