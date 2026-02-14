Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jenderal Tempur Kopassus Ini Sebut Perang Mulai Bergeser ke Ruang Digital

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |21:15 WIB
Jenderal Tempur Kopassus Ini Sebut Perang Mulai Bergeser ke Ruang Digital
Kapuspen TNI, Brigjen Aulia Dwi Nasrullah
JAKARTA – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Aulia Dwi Nasrullah menyebut, perkembangan teknologi telah menggeser pola peperangan modern dari medan tempur fisik ke ruang informasi, digital, hingga kognitif.

Jenderal Kopassus ini menilai kondisi tersebut membuat perang media dan perang informasi menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi institusi pertahanan saat ini.

Pasalnya, perang informasi dan media ini kerap dimanfaatkan untuk mempengaruhi opini publik hingga legitimasi institusi.

"Perkembangan teknologi telah menggeser pola peperangan ke ruang informasi, digital, dan kognitif, di mana perang media dan perang informasi dimanfaatkan untuk mempengaruhi opini publik, persepsi, dan legitimasi institusi," ujar Nasrullah saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Penerangan (Rakornispen) TNI Tahun Anggaran 2026, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Aulia meminta jajaran TNI untuk memperkuat kapasitasnya dengan mampu menyajikan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dia juga berharap langkah ini juga bisa menjaga kredibilitas institusi dan memperkokoh kepercayaan masyarakat.

"Rakornispen TNI TA 2026 diharapkan menjadi titik tolak penguatan sumber daya manusia dan sistem kerja penerangan yang lebih responsif dan terintegrasi, sehingga mampu membangun narasi proaktif guna menjaga kredibilitas institusi serta memperkokoh kepercayaan rakyat kepada TNI,"pungkasnya.

 

