Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Paulus Anak Luhut Pandjaitan Jabat Danbrigif Raider 18, Sempat Ngotot Dilarang Jadi Tentara

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |21:09 WIB
Paulus Anak Luhut Pandjaitan Jabat Danbrigif Raider 18, Sempat Ngotot Dilarang Jadi Tentara
Paulus anak Luhut Pandjaitan jabat Danbrigif Raider 18, sempat ngotot dilarang jadi tentara (Foto: Instagram Luhut Pandjaitan)
A
A
A

JAKARTA – Paulus Pandjaitan, putra Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, resmi menjabat sebagai Komandan Brigade Infanteri (Danbrigif) Para Raider 18/Trisula. Pelantikan tersebut menjadi momen emosional bagi Luhut, mengingat dirinya sempat tidak mengizinkan sang anak memilih jalan sebagai prajurit TNI.

“Spesial juga, hari ini anak saya dilantik jadi Komandan Brigade Infanteri (Brigif) Para Raider 18/Trisula. Menjadi istimewa karena waktu operasi 7 Desember 1975 Linud di Tim-Tim Grup 1 Nanggala 5 itu bersamaan dengan Brigade 18 terjunnya,” kata Luhut dikutip dari akun media sosialnya, Kamis (22/1/2026). 

Jenderal TNI (HOR) itu mengungkapkan, pelantikan Paulus juga menjadi ajang reuni bagi rekan-rekannya sesama prajurit yang pernah terlibat operasi lintas udara di Timor Timur pada 1975. “Jadi tadi waktu serah terima saya ajak juga teman-teman saya dulu yang ikut dalam operasi Linud di Timor-Timur. Banyak mereka yang masih hidup dan kami dulu ketemunya di Marshalling Area di Lanud Iswahyudi, Madiun,” ujarnya.

Kenangan Luhut Larang Anaknya Jadi Tentara

Menurut Luhut, Brigade Infanteri Raider 18 memiliki sejarah panjang dan reputasi kuat dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Jadi tadi seperti reuni dan saya banggalah Paulus bisa jadi Komandan Brigade 18 yang punya sejarah panjang menumpas berbagai masalah di Republik ini. Brigade ini saya lihat, Brigade yang punya reputasi. Satu kehormatan buat keluarga kami, bahwa Paulus menjadi Komandan Brigade 18 Raider,” ucapnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194627/panglima_tni-YZMc_large.jpg
Alfi Kusuma, Atlet Taekwondo Peraih Emas di SEA Games Dihadiahi Naik Pangkat Jadi Letnan Satu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/337/3194360/mensesneg-eaXB_large.jpg
Istana: Draf Perpres TNI soal Penanggulangan Terorisme Belum Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194345/rizki_juniansyah-G7Ph_large.jpg
Lifter Rizki Juniansyah Kaget Diganjar Prabowo Kenaikan Pangkat di TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194344/tni-xok6_large.jpg
Pecahkan Rekor Dunia, Lifter Rizki Juniansyah Naik Pangkat Jadi Kapten TNI AL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194325/panglima_tni-h5Cm_large.jpg
Panglima TNI Bakal Bentuk Batalyon Olahraga, Rekrut yang Jago Olahraga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192647/tni-roup_large.jpg
Profil Mayjen Novi Rubadi, Perisai Hidup Jokowi yang Nekat Terjun ke Basis KKB  
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement