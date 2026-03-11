Rekam Jejak Mentereng Jenderal Kopassus Pemburu KKB Lucky Avianto yang Kini Jabat Pangkogabwilhan III

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subianto kembali melakukan mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Salah satunya adalah penunjukan Mayjen TNI Lucky Avianto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III.

Jenderal Kopassus pemburu KKB ini menggantikan Letjen TNI Bambang Trisnohadi yang sebelumnya menjabat posisi tersebut. Dengan amanah baru ini, Lucky otomatis menyandang pangkat letnan jenderal (bintang tiga) di tubuh TNI.

Sebelumnya, Lucky Avianto mengemban amanat sebagai Panglima Komando Operasi TNI Habema dan Komandan Resimen Induk Kodam XII/Tanjungpura yang menjadi bagian dari Koops Habema.

Pasukan gabungan TNI di bawah kendali Komando Operasi TNI Habema tersebut menembak mati 18 anggota KKB di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Jumlah anggota OPM atau KKB yang tewas merupakan salah satu yang terbesar dalam operasi di Papua.

Profil Lucky Avianto

Karier militernya diawali di Kopassus mulai dari Danton, Danki, Pasiops Batalyon, Kasiops Grup-1, Wadanyon-11, Danyonif-400/Banteng Raiders, Danyonif-500/Raider, Dandim-0829/Bangkalan.

Selanjutnya Waasops Danjen Kopassus, Asren Danjen Kopassus, Asops Danjen Kopassus, Asops Kasdam XVIII/Kasuari, dan Danrindam XII/Tanjungpura, Pa Sahli Tk. III Bidang Hubint Panglima TNI pada Desember 2024 dan kini ditunjuk menjadi Pangdam XXIV/Mandala Trikora

Semasa masih berpangkat Kolonel, Lucky Avianto menjadi satu dari tiga Perwira TNI yang memiliki gelar langka semasa sejarah militer Indonesia.