Okezone.com
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Prajurit Kostrad Bentak Ketua PKI DN Aidit Agar Keluar dari Persembunyiannya

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |03:15 WIB
Kisah Prajurit Kostrad Bentak Ketua PKI DN Aidit Agar Keluar dari Persembunyiannya
Kisah Prajurit Kostrad Bentak Ketua PKI DN Aidit Agar Keluar dari Persembunyiannya
JAKARTA –  Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) memperingati hari jadinya yang ke-65, pada Jumat, 6 Maret 2026. Dalam perjalanannya, Prajurit Kostrad memiliki sejumlah kisah heroik. Salah satunya saat prajurit Kostrad membentak bos besar ketua PKI hingga nyali orang kiri itu ciut.

Peristiwa itu terjadi pada tahun 1960-an, saat itu Partai Komunis Indonesia (PKI) dipimpin oleh DN Aidit. Saat itu pada 22 November 1965, sekelompok tentara menyatroni rumah Kasim, seorang kader PKI yang dipakai DN Aidit untuk bersembunyi.

Gerakan PKI memang akan dibubarkan saat Soeharto menjadi Jenderal Beberapa pasukan tentara itu di pimpin oleh Kolonel Jasir Hadibroto yang memang ditugaskan Pangkostrad Mayjen Soeharto dikirim ke Jawa Tengah untuk membantu pasukan RPKAD yang dipimpin Sarwo Edhie Wibowo membersihkan dan mengejar para pentolan PKI.

Sebagian tentara lalu ditugaskan untuk tetap menjaga rumah. Sebagian lainnya membawa Kasim si pemilik rumah ke markas untuk diinterogasi. Di markas tentara, baru Kasim buka mulut, menunjukkan di mana Aidit sembunyi.

Namun tidak mau buruannya lepas, para tentara segera balik lagi ke rumah Kasim. Dengan todongan senjata, Kasim menggeser sebuah lemari yang ada dalam satu ruangan.

