INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Operasi Senyap Pasukan TNI Bebaskan 4 WNI yang Diculik di Perairan Gabon

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |12:02 WIB
Breaking News! Operasi Senyap Pasukan TNI Bebaskan 4 WNI yang Diculik di Perairan Gabon
Operasi Senyap Pasukan TNI Bebaskan 4 WNI yang Diculik di Perairan Gabon
A
A
A

JAKARTA - Pasukan TNI berhasil membebaskan empat anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia (WNI) yang sebelumnya menjadi korban penculikan oleh perompak di perairan Gabon, Afrika Tengah.

Atase Pertahanan (Athan) RI di Abuja telah menjemput keempat ABK tersebut dan saat ini berada di Lagos, Nigeria.

Athan RI di Abuja yang turut menjemput menyampaikan bahwa pembebasan tersebut berlangsung pada Kamis, 5 Maret 2026 pukul 22.05 waktu setempat.

“Pembebasan para ABK tersebut terjadi setelah melalui proses negosiasi dengan para pembajak yang dilakukan cukup panjang hingga terjadi kesepakatan yang membuahkan hasil pada 3 Maret 2026 lalu,”ujar Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Agung Saptoadi, Jumat (6/3/2026).

“Berjumlah 9 orang dibebaskan didalamnya termasuk keempat WNI, yaitu Abdul Azis, Aditia Permana, Mohamad Fardan Mubarok, dan Eka Trenggana,” lanjutnya.

 

