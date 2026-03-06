KPK Usut Dalang di Balik Upaya Pengkondisian Saksi Kasus Sudewo

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dugaan adanya upaya pengkondisian keterangan saksi, dalam perkara dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa yang menjerat Bupati Pati nonaktif, Sudewo. Saat ini, KPK tengah mendalami siapa sosok dalang atau mastermind di balik upaya tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, penyidik menemukan indikasi adanya pihak yang berusaha mengonsolidasikan para saksi agar tidak kooperatif dalam memberikan keterangan.

“Nanti kita akan mendalami siapa mastermind-nya sehingga penyidik menemukan adanya pihak-pihak yang mencoba mengonsolidasikan para saksi, agar tidak kooperatif dan tidak memberikan keterangan secara lengkap serta jujur kepada penyidik,” kata Budi kepada wartawan, Kamis (5/3/2026).

Budi menegaskan, KPK tidak akan segan menindak pihak-pihak yang terbukti dengan sengaja melakukan pengkondisian tersebut karena dapat menghambat proses penyidikan.

“Tentu ini menjadi bahan pertimbangan bagi penyidik, untuk kemudian melakukan langkah-langkah berikutnya terhadap para pihak dimaksud,” ujarnya.