Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Skandal Impor Bea Cukai, KPK Sita 5 Kendaraan Operasional

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |22:58 WIB
Skandal Impor Bea Cukai, KPK Sita 5 Kendaraan Operasional
KPK Sita 5 Kendaraan Operasional (foto: dok KPK)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita lima mobil, terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah kendaraan tersebut disita dari kantor pusat Bea Cukai di Jakarta.

"Awal pekan ini penyidik melakukan penyitaan lima unit kendaraan roda empat yang disita di kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (5/3/2026).

Budi belum menjelaskan, kepemilikan kendaraan yang disita tersebut. Namun, penyitaan dilakukan karena kendaraan diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

"Mobil-mobil ini juga diduga digunakan untuk kegiatan operasional oleh para oknum, dalam melakukan dugaan tindak pidana korupsi, baik yang berkaitan dengan importasi barang dalam proses kepabeanan maupun terkait cukai," ujarnya.

"Saat ini mobil-mobil tersebut sudah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK sebagai barang bukti untuk proses penyidikan perkara ini," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205265//wamendagri_bima_arya-Cu7N_large.jpg
Fadia Arafiq Terjaring OTT KPK, Mendagri Langsung Tunjuk Plt Bupati Pekalongan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205224//sidang_kasus_chromebook-BZfl_large.jpg
Saksi Ngaku Sempat Marah dan Menangis saat Diperiksa Penyidik dalam Kasus Chromebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205145//bupati_pekalongan-gyZ5_large.jpg
Perdana, KPK Gunakan Pasal Benturan Kepentingan di Kasus Bupati Pekalongan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205102//kpk-foGT_large.jpg
Kasus Bupati Pati, KPK Temukan Dugaan 'Pengondisian' Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/65/3205080//pendidikan-HPKM_large.jpg
Ini Pendidikan Fadia A. Rafiq, Bupati Pekalongan yang Terjaring OTT KPK di Bulan Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/337/3205040//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-UodH_large.jpg
Ditangkap KPK, Fadia Arafiq Ngaku Tak Paham Hukum karena Latar Belakang Pedangdut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement