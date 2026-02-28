Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Tahan Kasi Intel P2 Bea Cukai karena Khawatir Hilangkan Barbuk

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |12:33 WIB
KPK Tahan Kasi Intel P2 Bea Cukai karena Khawatir Hilangkan Barbuk
KPK Tahan Kasi Intel P2 Bea Cukai karena Khawatir Hilangkan Barbuk
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Seksi Intelijen Cukai Penindakan dan Penyidikan (P2) Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), Budiman Bayu Prasojo (BBP) sebagai tersangka baru dalam perkara korupsi importasi barang. KPK mengungkap alasan Bayu langsung ditahan.

"Kita khawatir dia akan juga menghilangkan bukti yang lainnya gitu. Di samping dia juga akan pergi ke mana gitu,’’ ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, dikutip Sabtu (28/2/2026).

‘’Makanya dengan alasan-alasan subjektif itu, ya kita segera melakukan upaya penangkapan,"lanjutnya.

Asep melanjutkan, sudah ada upaya untuk menghilangkan barang bukti. Misalnya saja, ada perintah dari Budiman untuk memindahkan uang hasil korupsi antarsafe house.

"Tapi memang jelas bahwa ada upaya-upaya untuk menghilangkan bukti gitu kan, memindahkan gitu. Mungkin kalau ini tidak berharga, maksudnya tidak berharga itu bukan uang lah gitu ya. Ini sudah dimusnahkan mungkin, berupa dokumen apa gitu," terangnya.

Bayu sejatinya merupakan salah satu pihak yang ikut terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK saat perkara ini diusut. Namun karena kurang bukti, Bayu akhirnya dilepas.

"Waktu itu kami hanya punya waktu 1x24 jam ya.Terkait tertangkap tangan itu. Jadi dalam waktu 1x24 jam memang kecukupan bukti untuk menjadikan tersangka Saudara BPP ini belum cukup bukti itu," tandasnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/337/3043133/dpr-hPel_large.jpg
DPR Minta Kaji Ulang Kebijakan Makanan Siap Saji Bakal Kena Cukai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/340/3026939/perairan-batam-rawan-penyelundupan-patroli-laut-duiperkuat-PfaeTCbtWP.jpg
Perairan Batam Rawan Penyelundupan, Patroli Laut Duiperkuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008830/jokowi-bakal-evaluasi-bea-cukai-usai-viral-penahanan-alat-belajar-slb-iNryQ1ARPT.jpg
Jokowi Bakal Evaluasi Bea Cukai Usai Viral Penahanan Alat Belajar SLB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/337/2992424/disembunyikan-di-bengkel-kpk-sita-mobil-antik-chevrolet-blr-58-andhi-pramono-PsznSr8VLo.jpg
Disembunyikan di Bengkel, KPK Sita Mobil Antik Chevrolet BLR 58 Andhi Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/337/2990905/momen-eks-kepala-bea-cukai-makassar-andhi-pramono-baca-buku-doa-jelang-sidang-vonis-8nj621Lciz.jpg
Momen Eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono Baca Buku Doa Jelang Sidang Vonis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/16/338/2921196/bea-cukai-bogor-musnahkan-4-6-juta-batang-rokok-dan-minol-senilai-rp1-2-miliar-hcmYbACF1u.jpg
Bea Cukai Bogor Musnahkan 4,6 Juta Batang Rokok dan Minol Senilai Rp1,2 Miliar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement