INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

KPK Tangkap Pegawai Bea Cukai, Tersangka Baru Kasus Suap Importasi

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |19:34 WIB
KPK Tangkap Pegawai Bea Cukai, Tersangka Baru Kasus Suap Importasi
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka baru, dalam kasus dugaan suap terkait importasi barang di Ditjen Bea Cukai. Tersangka yang dimaksud ialah Budiman Bayu Prasojo (BBP) selaku pegawai Ditjen Bea Cukai.

"KPK pada hari ini menetapkan tersangka baru yaitu saudara BBP," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Kamis (26/2/2026).

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, tim lembaga antirasuah langsung menangkap yang bersangkutan hari ini sekira pukul 16.00 WIB.

"BBP ditangkap di kantor pusat Ditjen Bea Cukai di wilayah Jakarta," ujarnya.

Setelah penangkapan, yang bersangkutan langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK guna pemeriksaan lebih lanjut.

"Saat ini BBP sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh penyidik," ucapnya.

 

Topik Artikel :
Kasus korupsi KPK Bea Cukai
Telusuri berita news lainnya
