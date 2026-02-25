Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Periksa Mantan Timses Sudewo, Dalami Pengisian Jabatan Perangkat Desa

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |20:51 WIB
KPK Periksa Mantan Timses Sudewo, Dalami Pengisian Jabatan Perangkat Desa
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Sebanyak lima mantan tim sukses (timses) Bupati Pati, Sudewo, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan rasuah berupa pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Kelimanya diperiksa sebagai saksi di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang (Polrestabes Semarang), Rabu (25/2/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan lima saksi tersebut yakni SUN (Ketua DPRD Pati/Timses Bupati Pati); MAN (Anggota Dewan Pengawas RSUD Suwono/Timses); AE (Timses); AS (wiraswasta/Timses); dan TON (wiraswasta/Timses).

Budi menjelaskan, kelimanya didalami terkait keterkaitan tim sukses dengan pengambilan keputusan serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kabupaten Pati.

“Para saksi diklarifikasi selaku eks Timses dan Tim 8 ataupun Tim Transisi Bupati Pati (SDW) dan kaitannya dengan pengambilan keputusan serta plotting pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Pati,” kata Budi, Rabu (25/2/2026).

 

