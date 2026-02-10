Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus DJKA, KPK Telusuri Dugaan Fee Proyek yang Diterima Sudewo

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |19:16 WIB
Kasus DJKA, KPK Telusuri Dugaan Fee Proyek yang Diterima Sudewo
Bupati Pati nonaktif Sudewo (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan aliran fee proyek kepada Bupati Pati nonaktif, Sudewo. Hal tersebut didalami saat tim penyidik lembaga antirasuah memeriksa eks Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Timur, Reza Maullana Maghribi, sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Jawa Timur periode 2021–2022, Senin 9 Februari 2026.

“Saksi didalami berkaitan dengan plotting proyek-proyek yang berkaitan dengan saudara SDW, khususnya untuk proyek-proyek di DJKA wilayah Jawa Timur,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Selasa (10/2/2026).

“Termasuk juga didalami berkaitan dengan dugaan fee proyek yang mengalir kepada saudara SDW,” sambungnya.

Selain dalam perkara DJKA, Sudewo juga berstatus tersangka dalam kasus dugaan pemerasan calon perangkat desa (caperdes). Terkait hal tersebut, menurut Budi, nantinya akan dilakukan dakwaan kumulatif.

“Dengan dua penyidikan yang berjalan untuk tersangka yang sama, yaitu saudara SDW, tentunya nanti juga bisa dilakukan dakwaan kumulatif supaya prosesnya menjadi lebih efektif untuk tersangka SDW,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190099/korlantasn_polri-WxiJ_large.jpg
Kakorlantas Gandeng Ojol 'Raja Jalanan' Jadi Duta Keselamatan Lalin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190088/korupsi-5nNY_large.jpg
KPK Tahan Satu Tersangka Korupsi Pembangunan Rel Kereta Medan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165861/bupati_pati-KlOs_large.jpg
KPK Cecar Bupati Pati Sudewo soal Aliran Dana Korupsi Jalur Kereta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/337/3162539/kpk-8y0O_large.jpg
KPK: Bupati Pati Sudewo Diduga Salah Satu Penerima Aliran Dana Korupsi Kereta Api!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/337/3038594/hasto-ngaku-tak-terlibat-korupsi-djka-saya-bukan-konsultan-kereta-api-v9091m7b6o.jpg
Hasto Ngaku Tak Terlibat Korupsi DJKA : Saya Bukan Konsultan Kereta Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/337/3037096/dalih-hasto-mangkir-dari-panggilan-kpk-suratnya-diterima-driver-Go0BFzS4ID.jpg
Dalih Hasto Mangkir dari Panggilan KPK, Suratnya Diterima Driver
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement