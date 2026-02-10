Kronologi Lengkap Driver Ojol Diduga Dipukuli dan Kepalanya Dihantam Besi oleh Perwira TNI

JAKARTA - Seorang pengemudi ojek online (ojol) bernama Hasan (26) diduga menjadi korban penganiayaan oleh perwira oknum TNI di wilayah Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Peristiwa tersebut viral di media sosial.

Asisten Intelijen Komandan Paspampres (Asintel Danpaspampres) Kolonel Inf Mulyo Junaidi membantah pelaku berasal dari Paspampres. Dia membenarkan, pelaku penganiayaan merupakan oknum TNI yang berdinas di Denma Mabes TNI.

"Tadi sudah saya cek, rupanya yang bersangkutan bukan anggota Paspampres, tapi dia anggota Mabes TNI, Denma," ujar Junaidi, Senin (9/2/2026).

Saat ini kata dia, kasus penganiayaan driver ojol tersebut sepenuhnya telah ditangani oleh Mabes TNI.

"Sudah kami klarifikasi, (terduga pelaku) Kapten Cpm Antoni Anggota Denma Mabes,"tutup Mulyo Junaidi.

Kronologi Kejadian

Peristiwa pemukulan oleh oknum TNI itu terjadi pada Rabu (4/2), saat itu korban bertanya mengenai titik lokasi rumah lantaran alamat tidak sesuai aplikasi.

Hasan menjemput penumpang bernama Nur di Jalan Mawar dengan tujuan Jalan Haji Lebar di kawasan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat.

Namun rupanya penumpang tersebut rupanya tak mengetahui arah jalan, sehingga korban mengantar penumpang mengikuti titik lokasi dalam aplikasi.

Setibanya di lokasi tujuan, penumpang mengatakan bahwa rumahnya bukan disini. Penumpang itu kemudian memberikan fitur share location yang dikirim oleh pelaku, namun tidak bisa dibuka.

Hasan pun kemudian berinisiatif mengecek titik merah pada peta yang mengarah ke Jalan Kecapi, Meruya Utara, yang berjarak sekitar dua kilometer dari titik awal di aplikasi.