Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Lengkap Driver Ojol Diduga Dipukuli dan Kepalanya Dihantam Besi oleh Perwira TNI

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |05:41 WIB
Kronologi Lengkap Driver Ojol Diduga Dipukuli dan Kepalanya Dihantam Besi oleh Perwira TNI
Ilustrasi Prajurit TNI/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Seorang pengemudi ojek online (ojol) bernama Hasan (26) diduga menjadi korban penganiayaan oleh perwira oknum TNI di wilayah Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Peristiwa tersebut viral di media sosial.

Asisten Intelijen Komandan Paspampres (Asintel Danpaspampres) Kolonel Inf Mulyo Junaidi membantah pelaku berasal dari Paspampres. Dia membenarkan, pelaku penganiayaan merupakan oknum TNI yang berdinas di Denma Mabes TNI.

"Tadi sudah saya cek, rupanya yang bersangkutan bukan anggota Paspampres, tapi dia anggota Mabes TNI, Denma," ujar Junaidi, Senin (9/2/2026).

Saat ini kata dia, kasus penganiayaan driver ojol tersebut sepenuhnya telah ditangani oleh Mabes TNI.

"Sudah kami klarifikasi, (terduga pelaku) Kapten Cpm Antoni Anggota Denma Mabes,"tutup Mulyo Junaidi.

Kronologi Kejadian

Peristiwa pemukulan oleh oknum TNI itu terjadi pada Rabu (4/2), saat itu korban bertanya mengenai titik lokasi rumah lantaran alamat tidak sesuai aplikasi.

Hasan menjemput penumpang bernama Nur di Jalan Mawar dengan tujuan Jalan Haji Lebar di kawasan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat.

Namun rupanya penumpang tersebut rupanya tak mengetahui arah jalan, sehingga korban mengantar penumpang mengikuti titik lokasi dalam aplikasi.

Setibanya di lokasi tujuan, penumpang mengatakan bahwa rumahnya bukan disini. Penumpang itu kemudian memberikan fitur share location yang dikirim oleh pelaku, namun tidak bisa dibuka.

Hasan pun kemudian berinisiatif mengecek titik merah pada peta yang mengarah ke Jalan Kecapi, Meruya Utara, yang berjarak sekitar dua kilometer dari titik awal di aplikasi.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200595//viral-ZK4v_large.jpg
Ojol Diduga Dianiaya Perwira TNI dan Kepalanya Dipukul Besi, Paspampres Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/338/3200585//viral-nTOq_large.jpg
Viral! Kebakaran Gudang Pestisida Bikin Sungai Jaletreng Tangsel Memutih, Sebabkan Ikan-Ikan Mati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/338/3200532//penganiayaan-KLE1_large.jpg
Pria di Jakbar Dianiaya Usai Tegur Tetangga Main Drum, Polisi Selidiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/338/3200513//kekerasan-x34J_large.jpg
Pelaku Penyiraman Air Keras ke Siswa SMK di Jakpus Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/338/3200496//viral-Nr2a_large.jpg
5 Fakta Heboh Pria Panggul Karung di Tambora Jakbar, Dikira Bawa Mayat Ternyata Biawak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/340/3200477//viral-6hBK_large.jpg
Viral! Guru di Madura Babak Belur Dipukuli Wali Murid, Begini Kronologinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement