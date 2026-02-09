Pria di Jakbar Dianiaya Usai Tegur Tetangga Main Drum, Polisi Selidiki

JAKARTA – Seorang pria di Cengkareng, Jakarta Barat, diduga menjadi korban penganiayaan usai menegur terduga pelaku yang bermain drum.

Berdasarkan video yang beredar di media sosial, peristiwa tersebut disebut terjadi pada Sabtu 7 Februari 2026. Dalam video itu, korban terlihat telah dipukuli pelaku, sementara sejumlah orang tampak berusaha melerai.

Saat ini, kasus tersebut telah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Barat dengan nomor laporan LP/B/359/II/2026/SPKT Polres Metro Jakarta Barat tertanggal 7 Februari 2026. Korban melaporkan kejadian tersebut terkait dugaan pelanggaran Pasal 262 KUHP.

Dalam laporan polisi, korban mengaku awalnya menegur pelaku yang bermain drum. Pelapor menyebut terlapor bermain drum dari siang hingga malam sehingga mengganggu ketenangan warga sekitar.

Dalam laporan itu pula, pelapor dan terlapor sempat terlibat cekcok. Pelapor mengaku ditabrak mobil milik orangtua terlapor hingga terjatuh. Selain itu, pelapor juga mengaku dicekik dan ditendang oleh terlapor.

Sementara Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, membenarkan adanya laporan tersebut. Saat ini, kata dia, laporan tersebut ditangani oleh Polres Metro Jakarta Barat.

“Saat ini korban sudah membuat laporan ke Polrestro Jakarta Barat dan dalam penanganan oleh Satreskrim Jakarta Barat,” kata Budi Hermanto, Senin (9/2/2026).

(Arief Setyadi )