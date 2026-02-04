Habib Bahar Diperiksa Polisi Terkait Penganiayaan Anggota Banser Hari Ini

TANGERANG – Pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Habib Bahar bin Smith, tersangka kasus dugaan pengeroyokan dengan korban anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) di Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, pada Rabu (4/2/2026).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menuturkan Bahar bin Smith akan diperiksa di Polres Metro Tangerang Kota pada pukul 10.00 WIB.

“Polres Metro Tangerang Kota melakukan pemanggilan besok di hari Rabu, tanggal 4 Februari 2026 sekitar pukul 10.00 WIB. Ini kaitan peristiwa pengeroyokan atau penganiayaan yang terjadi oleh salah satu anggota Banser di wilayah Cipondoh,” kata Budi belum lama ini.

Budi menerangkan, dalam kasus dugaan pengeroyokan ini ada empat orang tersangka, salah satunya Bahar bin Smith. Ia menambahkan, dari keterangan tiga tersangka tersebut, Bahar bin Smith ikut serta dalam melakukan pemukulan.

“Jadi pertama ada tiga tersangka, lalu dari tiga tersangka itu menjelaskan bahwa yang bersangkutan (Bahar) juga melakukan pemukulan. Sehingga penyidik juga melakukan pemanggilan terhadap Bahar Smith,” ujar dia.