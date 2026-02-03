Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polisi Tetapkan 4 Tersangka Kasus Penganiayaan Anggota Banser, Salah Satunya Habib Bahar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |22:04 WIB
Polisi Tetapkan 4 Tersangka Kasus Penganiayaan Anggota Banser, Salah Satunya Habib Bahar
Polisi Tetapkan 4 Tersangka Kasus Penganiayaan Anggota Banser, Salah Satunya Habib Bahar
A
A
A

JAKARTA - Polisi menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan terhadap seorang anggota Banser di Kota Tangerang, Banten. Dari keempat tersangka itu, salah satunya adalah Habib Bahar bin Smith.

"Iya, total empat tersangka," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto di kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Selasa (3/2/2026).

Namun Budi tak membeberkan identitas tiga tersangka lainnya. Ia hanya menyebut ketiganya berada di dekat Bahar saat peristiwa penganiayaan tersebut.

Budi juga mengungkapkan keterlibatan Bahar dalam peristiwa dugaan penganiayaan itu terungkap dari keterangan ketiga tersangka.

"Jadi pertama ada tiga tersangka, lalu dari tiga tersangka itu menjelaskan bahwa yang bersangkutan (Bahar) juga melakukan pemukulan. Sehingga penyidik juga melakukan pemanggilan terhadap Bahar Smith," pungkasnya.

Sebelumnya, Polres Metro Tangerang Kota menetapkan Habib Bahar bin Smith sebagai tersangka atas kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Kota Tangerang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/338/3199368//habib_bahar-FtDI_large.jpg
Polisi Ungkap Peran Bahar bin Smith dalam Kasus Dugaan Penganiayaan Anggota Banser
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/338/3199184//viral-WtjD_large.jpg
Ibu Habib Bahar Laporkan Istri Anggota Banser Korban Penganiayaan, Kasus Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/338/3199130//viral-K84j_large.jpg
Ini Kasus dan Kontroversi Bahar Smith yang Kembali Jadi Tersangka Penganiayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/338/3198944//habib_bahar-2sDS_large.jpg
Duduk Perkara Habib Bahar Jadi Tersangka Penganiayaan Anggota Banser di Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/338/3198916//habib_bahar-frCD_large.jpg
Jadi Tersangka Penganiayaan, Habib Bahar Bakal Diperiksa Polisi 4 Februari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/338/3198913//habib_bahar-Bqrp_large.jpg
Habib Bahar Ditetapkan Tersangka Penganiayaan di Tangerang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement