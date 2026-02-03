Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Ungkap Pelaku Penyerangan Pegawai Ritel di Pasar Minggu 7 Orang, Motif Diselidiki

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |00:08 WIB
JAKARTA - Polisi terus menyelidiki kasus pegawai ritel yang diduga menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok orang di kawasan Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Polisi menyebut, pelaku berjumlah tujuh orang.

“Hasil penyelidikan di sana, tercatat ada 7 orang yang memang di sana melakukan pemukulan,” kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Murodih kepada wartawan, dikutip Selasa (3/2/2026).

Ia menjelaskan, kejadian penyerangan itu bermula saat mobil putih tiba-tiba menyeruduk motor yang diparkir di depan ritel.

"Ya di TKP (tempat kejadian perkara) atas hasil penyelidikan bahwa ada satu kendaraan roda empat menabrak kendaraan roda dua, sehingga di sana terjadi cekcok. Nah setelah itu, turun 7 orang. Setelah itu melakukan pemukulan terhadap karyawan itu,” ujarnya.

Sebelumnya, dari video yang beredar, dinarasikan insiden pengeroyokan tersebut bermula ketika sebuah mobil diduga menabrak sepeda motor yang terparkir di area toko ritel. Pemilik motor kemudian meminta pengemudi mobil untuk bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

 

