INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap Pelaku Pembakaran Puluhan Kios di Kalibata Imbas Matel Tewas Dikeroyok

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |16:14 WIB
Polisi Tangkap Pelaku Pembakaran Puluhan Kios di Kalibata Imbas Matel Tewas Dikeroyok
Polisi Tangkap Pelaku Pembakaran Puluhan Kios di Kalibata Imbas Matel Tewas Dikeroyok (Dok Okezone/Ari Sandita)
JAKARTA - Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembakaran terhadap puluhan kios di Kalibata, Jakarta Selatan. Kios itu dibakar buntut pengeroyokan yang menewaskan dua mata elang (matel) atau debt collector.

1. Pelaku Ditangkap

"Juga kami infokan, untuk pelaku pembakarannya kami sudah melakukan penangkapan dan sedang dalam proses pengembangan terhadap tersangka lainnya," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imannudin, dalam rilis akhir tahun (RAT) 2025 Polda Metro Jaya di Gedung BPMJ, Jakarta Selatan, Rabu (31/12/2025). 

Meski begitu, Iman belum menjelaskan secara rinci berapa dan siapa sosok pelaku pembakaran. Dia menegaskan akan mengusut kasus tersebut secara transparan, termasuk dalam hal ini menindak anggota Polri yang terlibat pengeroyokan.

"Salah satu bentuk keseriusan kami Polda Metro Jaya dan keberimbangan kami Polda Metro Jaya, kami tunjukkan pada proses penanganan tindak pidana yang terjadi di kasus Kalibata. Sebagaimana kita ketahui terhadap anggota kami sekali pun kami lakukan penegakan hukum secara tegas dengan melalui proses pidana," ujarnya. 

Ia menambahkan, saat ini pihaknya masih mengejar para tersangka lainnya. Polisi masih melakukan serangkaian pendalaman. 

 

