Polisi Belum Tangkap Pembakar Lapak Pedagang di Kalibata

JAKARTA – Polda Metro Jaya belum menangkap pelaku pembakaran lapak pedagang di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan (Jaksel). Peristiwa tersebut diduga berkaitan dengan rangkaian insiden tewasnya dua orang debt collector yang melibatkan oknum anggota kepolisian.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menyatakan bahwa pihaknya tidak mengalami kendala dalam proses penyelidikan kasus tersebut.

"Tidak ada kendala," kata Budi kepada awak media, Jumat (19/12/2025).

Menurut Budi, penyidik masih terus melakukan pendalaman dengan memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan alat bukti yang ada.

"Ini harus ada persesuaian antara kejadian, barang bukti, dan orang yang bersangkutan, termasuk keterangan dari saksi-saksi pendukung lainnya. Semua harus saling terkait," ujarnya.