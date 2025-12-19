Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Belum Tangkap Pembakar Lapak Pedagang di Kalibata

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |16:15 WIB
Polisi Belum Tangkap Pembakar Lapak Pedagang di Kalibata
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Polda Metro Jaya belum menangkap pelaku pembakaran lapak pedagang di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan (Jaksel). Peristiwa tersebut diduga berkaitan dengan rangkaian insiden tewasnya dua orang debt collector yang melibatkan oknum anggota kepolisian.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menyatakan bahwa pihaknya tidak mengalami kendala dalam proses penyelidikan kasus tersebut.

"Tidak ada kendala," kata Budi kepada awak media, Jumat (19/12/2025).

Menurut Budi, penyidik masih terus melakukan pendalaman dengan memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan alat bukti yang ada.

"Ini harus ada persesuaian antara kejadian, barang bukti, dan orang yang bersangkutan, termasuk keterangan dari saksi-saksi pendukung lainnya. Semua harus saling terkait," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/338/3190524//kabag_penum_divisi_humas_polri_kombes_erdi_adrimulan_chaniago-jPMG_large.jpeg
Hasil Sidang Etik Kasus Pengeroyokan Debt Collector di Kalibata: Empat Anggota Polri Demosi 5 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/338/3190514//kabag_penum_divisi_humas_polri_kombes_erdi_adrimulan_chaniago-IAqd_large.jpg
Pengeroyokan Maut Debt Collector di Kalibata, Ini Peran dan Sanksi 6 Anggota Yanma Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/338/3190507//kabag_penum_ropenmas_divhumas_polri_kombes_pol_erdi_a_chaniago-TRAE_large.jpg
Dua Polisi Pengeroyok Debt Collector di Kalibata Dipecat Tidak Hormat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/622/3190374//ojk-4Csd_large.jpg
Viral Debt Collector Kalibata Dikeroyok hingga Tewas, OJK Perketat Aturan Penagihan Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190043//viral-qiZG_large.jpg
2 Matel Tewas Dikeroyok Polisi, DPR Minta Aturan Tagih Utang Lewat Debt Collector Direvisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189884//tangkap-eRK6_large.jpg
Pukul dan Rampas STNK Warga di Depok, 2 Debt Collector Ditangkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement